В Москве из-за снегопада перекрыли часть Третьего транспортного кольца
Часть третьего транспортного кольца (ТТК) перекрыта в районе Новорижской эстакады, где из-за снегопада буксуют фуры, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.
«ТТК перекрыто в районе Новорижской эстакады, где из-за снега буксуют фуры», — говорится в сообщении.
Сервис «Яндекса» по-прежнему показывает десятибалльные пробки на автомобильных дорогах в столице. Задержаны более 40 рейсов в московских аэропортах.
По данным Гидрометцентра, сильный снег продолжится 13 февраля в большинстве областей ЦФО: в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской и Костромской областях, а ночью – в Брянской, Орловской и Курской областях. В некоторых районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель, налипание мокрого снега и гололед.