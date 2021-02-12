В Москве из-за снегопада перекрыли часть Третьего транспортного кольца

По данным Гидрометцентра, сильный снег продолжится 13 февраля в большинстве областей ЦФО: в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской и Костромской областях, а ночью – в Брянской, Орловской и Курской областях. В некоторых районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель, налипание мокрого снега и гололед.