Во Владикавказе возбудили уголовное дело после взрыва в супермаркете
Уголовное дело по факту взрыва в супермаркете возбуждено во Владикавказе, сообщила пресс-служба правительства республики Северная Осетия – Алания со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по региону Александра Хоружия.
«Возбуждено уголовное дело по 168 статье УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Взяты смывы на предмет определения взрывчатых веществ и переданы в следственные органы», – говорится в сообщении.
На месте взрыва проводятся работы по расчистке территории, они продолжатся и ночью, отметил Хоружий на оперативном совещании в правительстве региона.
Взрыв во Владикавказе произошел на улице Гагкаева утром 12 февраля. В результате было разрушено трехэтажное здание супермаркета «Магнит». Предварительная причина произошедшего — взрыв газа. Следственный комитет и прокуратура региона начали проверку.