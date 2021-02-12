Число заболевших коронавирусом в Великобритании достигло 4 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании выявлено 4 025 520 случаев коронавируса, по этому показателю страна занимает четвертое место в мире после США (более 27,3 млн случаев), Индии (свыше 10,8 млн) и Бразилии (9,7 млн). Россия занимает пятое место. Число заболевших COVID-19 в РФ достигло 4 млн 10 февраля.