Число заболевших коронавирусом в Великобритании достигло 4 млн
За последние сутки в Великобритании выявили 15 144 новых случаев коронавируса, общее число случаев заражения в стране достигло 4 013 799, следует из данных на сайте британского правительства. Умерли за сутки 758 пациентов, всего в стране зарегистрировано 116 287 летальных исходов.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании выявлено 4 025 520 случаев коронавируса, по этому показателю страна занимает четвертое место в мире после США (более 27,3 млн случаев), Индии (свыше 10,8 млн) и Бразилии (9,7 млн). Россия занимает пятое место. Число заболевших COVID-19 в РФ достигло 4 млн 10 февраля.
По данным оперштаба, в России за сутки выявили 15 089 новых случаев коронавируса, 20 720 пациентов выздоровели, 507 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4 млн заражений и 79 194 летальных исхода. Наибольшая суточная заболеваемость отмечена в Москве – 2139 новых случаев, Санкт-Петербурге – 1134 и Подмосковье – 842.