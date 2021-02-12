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Число заболевших коронавирусом в Великобритании достигло 4 млн

Ведомости

За последние сутки в Великобритании выявили 15 144 новых случаев коронавируса, общее число случаев заражения в стране достигло 4 013 799, следует из данных на сайте британского правительства. Умерли за сутки 758 пациентов, всего в стране зарегистрировано 116 287 летальных исходов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании выявлено 4 025 520 случаев коронавируса, по этому показателю страна занимает четвертое место в мире после США (более 27,3 млн случаев), Индии (свыше 10,8 млн) и Бразилии (9,7 млн). Россия занимает пятое место. Число заболевших COVID-19 в РФ достигло 4 млн 10 февраля.

По данным оперштаба, в России за сутки выявили 15 089 новых случаев коронавируса, 20 720 пациентов выздоровели, 507 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4 млн заражений и 79 194 летальных исхода. Наибольшая суточная заболеваемость отмечена в Москве – 2139 новых случаев, Санкт-Петербурге – 1134 и Подмосковье – 842.

Ранее по теме: Число заболевших COVID-19 в России достигло 4 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных