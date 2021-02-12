ВОЗ заявила о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получает данные о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан на брифинге.
«Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться», – сказала Сваминатан (цитата по «РИА Новости»).
По предварительным данным, вакцинация снижает вирулентность (тяжесть течения) коронавируса, в результате чего существует вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после прививки, рассказала эксперт.
Ранее заместитель директора по клинической работе МНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что в мире выявлено около 40 тыс. мутаций коронавируса. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты центра разработали технологию быстрого создания вакцины от нескольких штаммов коронавируса.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, сейчас пациент выздоровел.