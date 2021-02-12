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ВОЗ заявила о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получает данные о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан на брифинге.

«Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться», – сказала Сваминатан (цитата по «РИА Новости»).

По предварительным данным, вакцинация снижает вирулентность (тяжесть течения) коронавируса, в результате чего существует вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после прививки, рассказала эксперт.

Ранее заместитель директора по клинической работе МНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что в мире выявлено около 40 тыс. мутаций коронавируса. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты центра разработали технологию быстрого создания вакцины от нескольких штаммов коронавируса.

Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, сейчас пациент выздоровел. 

Ранее по теме: Гинцбург рассказал о разработке вакцин от новых штаммов коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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