Греф рассказал об опасениях коллег за его жизнь после убийства Маневича

Нападавшему при этом удалось скрыться. В 2009 г. в убийстве Маневича признался Алексей Гардоцкий. Он заявил, что действовал по приказу человека, связанного с бывшим депутатом Петербургского заксобрания Юрием Шутовым. В 1990-х тот непродолжительное время был помощником председателя Ленсовета Анатолия Собчака. В 2006 г. Шутов был осужден на пожизненное заключение. Его признали виновным в организации и руководстве бандой, пяти убийствах, двух покушениях на убийство, ряде похищений, ограблений, разбойных нападений, вымогательств и краж. В 2014 г. он скончался в колонии «Белый лебедь».