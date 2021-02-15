Греф рассказал об опасениях коллег за его жизнь после убийства Маневича
Коллеги главы «Сбера» Германа Грефа, который в 1997 г. занимал пост председателя комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга, опасались за его жизнь после убийства вице-губернатора Михаила Маневича и советовали уехать. Об этом сам Греф рассказал в многосерийном документальном фильме «Крепость».
«Тогда было все на фоне очень криминальной ситуации в Питере и мне сказали, что «тебе лучше уезжать». Честно говоря, еще очень побаивались после убийства Маневича за мою жизнь. Я этого не чувствовал, в общем не очень хотел переезжать», — заявил он, отметив, что обсуждал это со своими коллегами, включая нынешнего главу Счетной палаты Алексея Кудрина (цитата по ТАСС).
Маневич был убит утром 18 августа 1997 г. на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Его служебный автомобиль был обстрелян с чердака соседнего дома. От полученных ран чиновник скончался по пути в больницу. Находившаяся с ним супруга получила касательное ранение и выжила.
Нападавшему при этом удалось скрыться. В 2009 г. в убийстве Маневича признался Алексей Гардоцкий. Он заявил, что действовал по приказу человека, связанного с бывшим депутатом Петербургского заксобрания Юрием Шутовым. В 1990-х тот непродолжительное время был помощником председателя Ленсовета Анатолия Собчака. В 2006 г. Шутов был осужден на пожизненное заключение. Его признали виновным в организации и руководстве бандой, пяти убийствах, двух покушениях на убийство, ряде похищений, ограблений, разбойных нападений, вымогательств и краж. В 2014 г. он скончался в колонии «Белый лебедь».