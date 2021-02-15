Командир батальона Народной милиции ДНР пострадал во время взрыва

Самодельное взрывное устройство сработало 15 февраля около 8:00 под машиной, в которой находился командир батальона. «Около 8:00 в Горловке сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился командир 1-го батальона. Можно сказать, что это теракт», — рассказал собеседник Донецкого агентства новостей. По его данным, пострадавший в результате взрыва получил осколочные ранения, сейчас он в больнице.