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Командир батальона Народной милиции ДНР пострадал во время взрыва

Ведомости

В городе Горловка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в результате детонации взрывного устройства пострадал командир батальона Народной милиции, сообщило «Донецкое агентство новостей». Эту информацию подтвердили источники «РИА Новости» и «Интерфакса».

Самодельное взрывное устройство сработало 15 февраля около 8:00 под машиной, в которой находился командир батальона. «Около 8:00 в Горловке сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился командир 1-го батальона. Можно сказать, что это теракт», — рассказал собеседник Донецкого агентства новостей. По его данным, пострадавший в результате взрыва получил осколочные ранения, сейчас он в больнице. 

По данным источника «РИА Новости» в силовых ведомствах ДНР, в машине вместе с командиром батальона была его дочь. Оба находятся в больнице. Источник «Интерфакса» уточнил, что взрывное устройство заложили под водительское сиденье. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных