Командир батальона Народной милиции ДНР пострадал во время взрыва
В городе Горловка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в результате детонации взрывного устройства пострадал командир батальона Народной милиции, сообщило «Донецкое агентство новостей». Эту информацию подтвердили источники «РИА Новости» и «Интерфакса».
Самодельное взрывное устройство сработало 15 февраля около 8:00 под машиной, в которой находился командир батальона. «Около 8:00 в Горловке сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился командир 1-го батальона. Можно сказать, что это теракт», — рассказал собеседник Донецкого агентства новостей. По его данным, пострадавший в результате взрыва получил осколочные ранения, сейчас он в больнице.
По данным источника «РИА Новости» в силовых ведомствах ДНР, в машине вместе с командиром батальона была его дочь. Оба находятся в больнице. Источник «Интерфакса» уточнил, что взрывное устройство заложили под водительское сиденье.