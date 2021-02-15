Медведев объяснил фонари в своем Instagram в день акции в поддержку Навального
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил публикацию в своем Instagram серии фотографий фонарей в день акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
Под постом Медведева член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян написал, что на телеканале «Дождь» утверждали, что таким образом Медведев принял участие в акции в поддержку Навального. Аналогичное мнение также высказали некоторые пользователи, оставившие комментарии под публикацией.
«Ошиблись, это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты», — ответил он в комментариях к собственной публикации.
Акция в поддержку Навального 14 февраля была анонсирована главой его региональных штабов Леонидом Волковым. Он призвал людей выйти в 8 часов вечера во дворы, зажечь фонарики на телефонах или свечи и сложить из них сердце, после чего сфотографировать и выложить в социальные сети. Медведев разместил свои фото примерно на час раньше. При этом он подписал публикацию так: «Февраль 2021: настоящая зима, мороз и снег».
За два дня до акций 14 февраля полиция Москвы порекомендовала не выходить на несогласованные протесты и напомнила, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена административная ответственность, а в ряде случаев уголовная. С аналогичными предупреждениями выступили Генпрокуратура и СК. В МВД также напомнили, что по итогам прошедших акций возбуждено 90 уголовных дел.
17 января Навального задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. После ареста Навального в российских городах начались несогласованные акции протеста. До 14 февраля они состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля только в Москве.