Медведев объяснил фонари в своем Instagram в день акции в поддержку Навального

17 января Навального задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. После ареста Навального в российских городах начались несогласованные акции протеста. До 14 февраля они состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля только в Москве.