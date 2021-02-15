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Медведев объяснил фонари в своем Instagram в день акции в поддержку Навального

Ведомости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил публикацию в своем Instagram серии фотографий фонарей в день акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

Под постом Медведева член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян написал, что на телеканале «Дождь» утверждали, что таким образом Медведев принял участие в акции в поддержку Навального. Аналогичное мнение также высказали некоторые пользователи, оставившие комментарии под публикацией.

«Ошиблись, это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты», — ответил он в комментариях к собственной публикации.

Акция в поддержку Навального 14 февраля была анонсирована главой его региональных штабов Леонидом Волковым. Он призвал людей выйти в 8 часов вечера во дворы, зажечь фонарики на телефонах или свечи и сложить из них сердце, после чего сфотографировать и выложить в социальные сети. Медведев разместил свои фото примерно на час раньше. При этом он подписал публикацию так: «Февраль 2021: настоящая зима, мороз и снег».

За два дня до акций 14 февраля полиция Москвы порекомендовала не выходить на несогласованные протесты и напомнила, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена административная ответственность, а в ряде случаев уголовная. С аналогичными предупреждениями выступили Генпрокуратура и СК. В МВД также напомнили, что по итогам прошедших акций возбуждено 90 уголовных дел.

17 января Навального задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. После ареста Навального в российских городах начались несогласованные акции протеста. До 14 февраля они состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля только в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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