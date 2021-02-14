В Москве и Петербурге активистки выстроились в цепи солидарности
В Москве и Санкт-Петербурге прошла несогласованная акция «Цепь солидарности и любви» в поддержку, как отмечали организаторы, Юлии Навальной и женщин, пострадавших от полицейского преследования.
В Москве акция началась около 14:00, передают «РИА Новости» и «Коммерсант», и продлилась до 16:00. Выстроившиеся на Старом Арбате в цепь женщины, держа в руках белую ленту, скандировали лозунги в поддержку Навальной и пострадавших женщин, полиция на акцию никак не отреагировала. По данным ТАСС, в акции приняли участие около 100 человек, по данным «Белого счетчика», – около 250 человек.
В это же время акция проходила и в Санкт-Петербурге. По информации корреспондента «Фонтанки», около сотни активисток и немногочисленных присоединившихся к ним мужчин выстроились на Воскресенской набережной и, также держа белую ленту в руках, читали стихи Анны Ахматовой. Как и в Москве, акция прошла без вмешательства полиции.
Ранее «Интерфакс» сообщил об отъезде Юлии Навальной в Германию.
В начале февраля Щербинский суд Москвы оштрафовал Юлию Навальную на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции 31 января в поддержку ее арестованного супруга. Она также участвовала и в акции 23 января.
17 января Навального задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.