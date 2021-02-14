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В Москве и Петербурге активистки выстроились в цепи солидарности

Ведомости

В Москве и Санкт-Петербурге прошла несогласованная акция «Цепь солидарности и любви» в поддержку, как отмечали организаторы, Юлии Навальной и женщин, пострадавших от полицейского преследования.

В Москве акция началась около 14:00, передают «РИА Новости» и «Коммерсант», и продлилась до 16:00. Выстроившиеся на Старом Арбате в цепь женщины, держа в руках белую ленту, скандировали лозунги в поддержку Навальной и пострадавших женщин, полиция на акцию никак не отреагировала. По данным ТАСС, в акции приняли участие около 100 человек, по данным «Белого счетчика», – около 250 человек.

В это же время акция проходила и в Санкт-Петербурге. По информации корреспондента «Фонтанки», около сотни активисток и немногочисленных присоединившихся к ним мужчин выстроились на Воскресенской набережной и, также держа белую ленту в руках, читали стихи Анны Ахматовой. Как и в Москве, акция прошла без вмешательства полиции.

Ранее «Интерфакс» сообщил об отъезде Юлии Навальной в Германию.

В начале февраля Щербинский суд Москвы оштрафовал Юлию Навальную на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции 31 января в поддержку ее арестованного супруга. Она также участвовала и в акции 23 января.

17 января Навального задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.

Ранее по теме: Полиция Москвы посоветовала не реагировать на призывы к участию в протестах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных