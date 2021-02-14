В Москве и Петербурге активистки выстроились в цепи солидарности

В Москве акция началась около 14:00, передают «РИА Новости» и «Коммерсант», и продлилась до 16:00. Выстроившиеся на Старом Арбате в цепь женщины, держа в руках белую ленту, скандировали лозунги в поддержку Навальной и пострадавших женщин, полиция на акцию никак не отреагировала. По данным ТАСС, в акции приняли участие около 100 человек, по данным «Белого счетчика», – около 250 человек.