Полиция Москвы посоветовала не реагировать на призывы к участию в протестах
Полиция рекомендует москвичам и гостям столицы не реагировать на призывы в интернете к участию в несанкционированных акциях протеста, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
«Полиция рекомендует москвичам и гостям города не реагировать на размещаемые в сети интернет и социальных сетях провокационные призывы к протестным акциям. Помните, что вам предлагают участвовать в незаконных действиях, за которые предусмотрена административная, а в ряде случаев – уголовная ответственность», – говорится в сообщении.
11 февраля Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД предупредили россиян об ответственности за публикацию в интернете призывов к проведению несанкционированных акций протеста и участие в них. В МВД также напомнили, что по итогам прошедших акций возбуждено 90 уголовных дел.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) анонсировал акцию протеста 14 февраля в поддержку основателя ФБК Алексея Навального, которая не предполагает прямого взаимодействия с полицией. Несогласованные акции протеста в поддержку Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля.