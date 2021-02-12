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Полиция Москвы посоветовала не реагировать на призывы к участию в протестах

Ведомости

Полиция рекомендует москвичам и гостям столицы не реагировать на призывы в интернете к участию в несанкционированных акциях протеста, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Полиция рекомендует москвичам и гостям города не реагировать на размещаемые в сети интернет и социальных сетях провокационные призывы к протестным акциям. Помните, что вам предлагают участвовать в незаконных действиях, за которые предусмотрена административная, а в ряде случаев – уголовная ответственность», – говорится в сообщении.

11 февраля Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД предупредили россиян об ответственности за публикацию в интернете призывов к проведению несанкционированных акций протеста и участие в них. В МВД также напомнили, что по итогам прошедших акций возбуждено 90 уголовных дел.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) анонсировал акцию протеста 14 февраля в поддержку основателя ФБК Алексея Навального, которая не предполагает прямого взаимодействия с полицией. Несогласованные акции протеста в поддержку Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля.

Ранее по теме: Генпрокуратура предупредила об ответственности за призывы к акциям протеста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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