Полиция Москвы посоветовала не реагировать на призывы к участию в протестах

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) анонсировал акцию протеста 14 февраля в поддержку основателя ФБК Алексея Навального, которая не предполагает прямого взаимодействия с полицией. Несогласованные акции протеста в поддержку Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля.