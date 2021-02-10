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«Интерфакс» узнал об отъезде жены Навального из России

Ведомости

Жена находящегося под арестом и осужденного на 2 года и 8 лет колонии основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального Юлия вылетела в Германию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта «Домодедово». Она отправилась во Франкфурт-на-Майне. Других деталей источник издания не привел. Адвокат супруги основателя ФБК Светлана Давыдова сообщила ТАСС, что у нее «нет такой информации». Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев также не знает об отъезде жены его подзащитного за пределы России.

В начале февраля Щербинский суд Москвы оштрафовал Юлию Навальную на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции 31 января в поддержку ее арестованного супруга. Она также участвовала и в акции 23 января.

17 января Навального задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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