«Интерфакс» узнал об отъезде жены Навального из России
Жена находящегося под арестом и осужденного на 2 года и 8 лет колонии основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального Юлия вылетела в Германию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По данным собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта «Домодедово». Она отправилась во Франкфурт-на-Майне. Других деталей источник издания не привел. Адвокат супруги основателя ФБК Светлана Давыдова сообщила ТАСС, что у нее «нет такой информации». Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев также не знает об отъезде жены его подзащитного за пределы России.
В начале февраля Щербинский суд Москвы оштрафовал Юлию Навальную на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции 31 января в поддержку ее арестованного супруга. Она также участвовала и в акции 23 января.
17 января Навального задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.