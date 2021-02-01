Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 000 рублей за нарушение правил митинга

31 января полиция задержала Юлию Навальную во время несанкционированной акции в поддержку ее супруга, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Она была доставлена в отдел полиции «Щербинский» УВД по ТиНАО столичного ГУ МВД и отпущена под обязательство о явке.