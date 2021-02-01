Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 000 рублей за нарушение правил митинга
Щербинский суд Москвы оштрафовал Юлию Навальную на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд признал Юлию Навальную виновной по ч. 6.1 ст. 20.2 ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры") КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей», — сказали в суде.
31 января полиция задержала Юлию Навальную во время несанкционированной акции в поддержку ее супруга, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Она была доставлена в отдел полиции «Щербинский» УВД по ТиНАО столичного ГУ МВД и отпущена под обязательство о явке.
По данным МВД, к 14:30 31 января в протестах в Москве участвовали порядка 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ. Утром 1 февраля «ОВД-Инфо» сообщил, что правоохранительными органами были задержаны почти 5,3 тыс. участников протеста из 88 городов страны. Участники протестов требовали освободить Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии.