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Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 000 рублей за нарушение правил митинга

Ведомости

Щербинский суд Москвы оштрафовал Юлию Навальную на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Суд признал Юлию Навальную виновной по ч. 6.1 ст. 20.2 ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры") КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей», — сказали в суде.

31 января полиция задержала Юлию Навальную во время несанкционированной акции в поддержку ее супруга, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Она была доставлена в отдел полиции «Щербинский» УВД по ТиНАО столичного ГУ МВД и отпущена под обязательство о явке.

По данным МВД, к 14:30 31 января в протестах в Москве участвовали порядка 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ. Утром 1 февраля «ОВД-Инфо» сообщил, что правоохранительными органами были задержаны почти 5,3 тыс. участников протеста из 88 городов страны. Участники протестов требовали освободить Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии.

Ранее по теме: В России прошла вторая волна протестов в защиту Алексея Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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