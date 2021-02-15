Песков прокомментировал прошедшую 14 февраля акцию с фонариками

Навального 17 января задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево и на следующий день арестовали. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил к 3,5 года колонии общего режима (фактически к 2 годам и 8 месяцам). После ареста Навального в российских городах прошли несогласованные акции протеста.