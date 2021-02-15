Песков прокомментировал прошедшую 14 февраля акцию с фонариками
Акция в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, прошедшая 14 февраля с использованием фонариков, прошла «спокойно», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается мер каких-то, то меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон. Вчера все было спокойно», — сказал Песков, отметив, что «мы традиционно высоко оцениваем эффективность представителей органов охраны правопорядка».
Акция в поддержку Навального 14 февраля была анонсирована главой его региональных штабов Леонидом Волковым. Он призвал людей выйти в 20:00 во дворы, зажечь фонарики на телефонах или свечи и сложить из них сердце, после чего сфотографировать и выложить в социальные сети.
Навального 17 января задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево и на следующий день арестовали. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил к 3,5 года колонии общего режима (фактически к 2 годам и 8 месяцам). После ареста Навального в российских городах прошли несогласованные акции протеста.