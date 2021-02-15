В мэрии назвали срок очистки Москвы от снега
Москва будет очищена от снега в ближайшие четыре дня, заявил журналистам заместитель мэра города Петр Бирюков.
«Наша задача – в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега», – сказал Бирюков (цитата по «Интерфакс»). Он отметил, что в городе уже убрали 10 млн кубометров снега, службы комплекса городского хозяйства работают круглосуточно.
В субботу, 13 февраля, Бирюков сообщил, что с начала снегопада в Москве выпало около 30 сантиметров снега – более 65% месячной нормы осадков, уточнило столичное метеобюро. Днем ранее из-за снегопада в Москве перекрыли часть Третьего транспортного кольца, а пробки достигли максимальных 10 баллов. Кроме того, было задержано или прибыло в столицу с опозданием более 40 авиарейсов.
О сильном снегопаде в Центральной России предупреждал Гидрометцентр. Согласно прогнозу, 15 февраля в ЦФО местами пройдет небольшой снег, температура воздуха понизится на 2-6 градусов, и затем установится аномально холодная погода – на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Она продлится до 18 февраля.