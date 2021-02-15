В мэрии назвали срок очистки Москвы от снега

В субботу, 13 февраля, Бирюков сообщил, что с начала снегопада в Москве выпало около 30 сантиметров снега – более 65% месячной нормы осадков, уточнило столичное метеобюро. Днем ранее из-за снегопада в Москве перекрыли часть Третьего транспортного кольца, а пробки достигли максимальных 10 баллов. Кроме того, было задержано или прибыло в столицу с опозданием более 40 авиарейсов.