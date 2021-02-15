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В мэрии назвали срок очистки Москвы от снега

Ведомости

Москва будет очищена от снега в ближайшие четыре дня, заявил журналистам заместитель мэра города Петр Бирюков.

«Наша задача – в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега», – сказал Бирюков (цитата по «Интерфакс»). Он отметил, что в городе уже убрали 10 млн кубометров снега, службы комплекса городского хозяйства работают круглосуточно.

В субботу, 13 февраля, Бирюков сообщил, что с начала снегопада в Москве выпало около 30 сантиметров снега – более 65% месячной нормы осадков, уточнило столичное метеобюро. Днем ранее из-за снегопада в Москве перекрыли часть Третьего транспортного кольца, а пробки достигли максимальных 10 баллов. Кроме того, было задержано или прибыло в столицу с опозданием более 40 авиарейсов.

О сильном снегопаде в Центральной России предупреждал Гидрометцентр. Согласно прогнозу, 15 февраля в ЦФО местами пройдет небольшой снег, температура воздуха понизится на 2-6 градусов, и затем установится аномально холодная погода – на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Она продлится до 18 февраля.

Ранее по теме: В Москве выпало более 65% месячной нормы осадков с начала снегопада

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных