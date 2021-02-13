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В Москве выпало более 65% месячной нормы осадков с начала снегопада

Ведомости

С начала снегопада в Москве выпало свыше 65% месячной нормы осадков, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40% месячной нормы, за весь период снегопада — 65%», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, сильный снег продолжится 13 февраля в большинстве областей ЦФО: в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской и Костромской областях, а ночью – в Брянской, Орловской и Курской областях. В некоторых районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель, налипание мокрого снега и гололед.

В дептрансе Москвы предупредили москвичей о пробках на МКАДе, Шоссе Энтузиастов в районе ТТК, Варшавском шоссе и др. Метро, МЦК и МЦВ работают в штатном режиме.

Ранее по теме: В Москве из-за снегопада перекрыли часть Третьего транспортного кольца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных