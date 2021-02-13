В Москве выпало более 65% месячной нормы осадков с начала снегопада
С начала снегопада в Москве выпало свыше 65% месячной нормы осадков, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
«Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40% месячной нормы, за весь период снегопада — 65%», — говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, сильный снег продолжится 13 февраля в большинстве областей ЦФО: в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской и Костромской областях, а ночью – в Брянской, Орловской и Курской областях. В некоторых районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель, налипание мокрого снега и гололед.
В дептрансе Москвы предупредили москвичей о пробках на МКАДе, Шоссе Энтузиастов в районе ТТК, Варшавском шоссе и др. Метро, МЦК и МЦВ работают в штатном режиме.