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В Японии выбросят часть партии вакцины Pfizer

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Часть вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech в Японии придется выбросить из-за нехватки специализированных шприцев, сообщил генеральный секретарь кабмина страны Кацунобу Като. 

Он пояснил, что в каждом флаконе вакцины Pfizer и BioNTech хватает на шесть инъекций. Выкачать все шесть доз можно с помощью специализированных шприцев, с помощью обычных — только пять доз. «Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать», — сказал Като (цитата по ТАСС). Из-за этого заказанной партией вакцины можно будет привить около 60 млн человек вместо 72 млн, как планировалось ранее. 

«Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много <…> Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями», — добавил генсек. 

Вакцина от коронавируса Pfizer и BioNTech была одобрена в Японии 14 февраля. 17 февраля начнется вакцинация населения. По результатам третьего этапа испытаний вакцины Pfizer и BioNTech ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США, в ЕС — 21 декабря. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных