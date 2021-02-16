В Японии выбросят часть партии вакцины Pfizer

Он пояснил, что в каждом флаконе вакцины Pfizer и BioNTech хватает на шесть инъекций. Выкачать все шесть доз можно с помощью специализированных шприцев, с помощью обычных — только пять доз. «Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать», — сказал Като (цитата по ТАСС). Из-за этого заказанной партией вакцины можно будет привить около 60 млн человек вместо 72 млн, как планировалось ранее.