В Японии выбросят часть партии вакцины Pfizer
Часть вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech в Японии придется выбросить из-за нехватки специализированных шприцев, сообщил генеральный секретарь кабмина страны Кацунобу Като.
Он пояснил, что в каждом флаконе вакцины Pfizer и BioNTech хватает на шесть инъекций. Выкачать все шесть доз можно с помощью специализированных шприцев, с помощью обычных — только пять доз. «Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать», — сказал Като (цитата по ТАСС). Из-за этого заказанной партией вакцины можно будет привить около 60 млн человек вместо 72 млн, как планировалось ранее.
«Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много <…> Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями», — добавил генсек.
Вакцина от коронавируса Pfizer и BioNTech была одобрена в Японии 14 февраля. 17 февраля начнется вакцинация населения. По результатам третьего этапа испытаний вакцины Pfizer и BioNTech ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США, в ЕС — 21 декабря. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса.