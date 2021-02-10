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ЕК назвала объем планируемых поставок вакцин Pfizer и AstraZeneca на Украину

Ведомости

Евросоюз планирует в феврале предоставить Украине 117 тыс. доз вакцины Pfizer, а также до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в первой половине года, заявил вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе.

«Мы также рассматриваем вариант предоставления вакцин Украине. В рамках программы COVAX Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале и от 2,2 до 3,7 млн доз AstraZeneca в первой половине года», — цитирует ТАСС представителя ЕК.

По его словам, Украина также закупит у Польши еще 1,2 млн доз AstraZeneca. При этом Польша не получит «какой-либо выгоды», осуществлению сделки способствует ЕК.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Украина отказалась от российской вакцины из-за позиции США. 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что заявленная эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не доказана.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%.

Ранее по теме: В МИДе заявили об отказе Украины от российской вакцины из-за США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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