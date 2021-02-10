ЕК назвала объем планируемых поставок вакцин Pfizer и AstraZeneca на Украину
Евросоюз планирует в феврале предоставить Украине 117 тыс. доз вакцины Pfizer, а также до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в первой половине года, заявил вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе.
«Мы также рассматриваем вариант предоставления вакцин Украине. В рамках программы COVAX Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале и от 2,2 до 3,7 млн доз AstraZeneca в первой половине года», — цитирует ТАСС представителя ЕК.
По его словам, Украина также закупит у Польши еще 1,2 млн доз AstraZeneca. При этом Польша не получит «какой-либо выгоды», осуществлению сделки способствует ЕК.
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Украина отказалась от российской вакцины из-за позиции США. 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что заявленная эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не доказана.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%.