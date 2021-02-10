В МИДе заявили об отказе Украины от российской вакцины из-за США
Украина отказалась от российской вакцины от коронавируса из-за позиции США, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел России Андрея Руденко.
«Печально, но вся эта история с вакциной лишний раз продемонстрировала несамостоятельность Киева. Как только в прессе появилась информация о вероятности взаимодействия России и Украины в этом исключительно гуманитарном вопросе, из посольства США в Киеве последовало безапелляционное заявление о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявленная эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не доказана, в том числе Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а «украинцы — не кролики», чтобы прививать их этим препаратом. Украина, по словам Зеленского, договорилась о поставке вакцин от Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх. Первый этап вакцинации начнется в течение февраля с прививки медиков и военнослужащих. Киев уже подписал контракт с Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.
29 декабря министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба объяснил отказ от российской вакцины тем, что она якобы представляет собой «гибридное оружие против Украины». В конце января текущего года украинский Минздрав подтвердил, что «Спутник V» регистрировать в стране не будут.
«Спутник V», разработанный в Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения этим препаратом. Сейчас, по данным Российского фонда прямых инвестиций, лекарство одобрено в 19 государствах мира.