В МИДе заявили об отказе Украины от российской вакцины из-за США

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявленная эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не доказана, в том числе Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а «украинцы — не кролики», чтобы прививать их этим препаратом. Украина, по словам Зеленского, договорилась о поставке вакцин от Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх. Первый этап вакцинации начнется в течение февраля с прививки медиков и военнослужащих. Киев уже подписал контракт с Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.