Зеленский объяснил отказ Украины от российской вакцины «Спутник V»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не доказана и «украинцы — не кролики», чтобы прививать их этим препаратом.
«Никакой официальной информации относительно того, что «Спутник V» российского производства является гарантированным и дает эффект 90-91%. И от ВОЗ, и от ведущих экспертов такого подтверждения нет. Я считаю, что граждане Украины — это люди, и точно, извините за такое сравнение, не кролики», — сказал он журналистам на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», подчеркнув, что власти не имеют права проводить подобные эксперименты на людях (цитата по «РИА Новости»).
По словам Зеленского, которые приводит его офис, власти договорились о поставке на Украину вакцин от коронавируса от иностранных компаний Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх. Он отметил, что первый этап вакцинации в стране начнется в этом месяце с медиков и военнослужащих.
12 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность поставок российской вакцины от коронавируса на Украину на платной основе. Однако Киев отказался от этой идеи и решил использовать западные препараты. При этом Зеленский в интервью The New York Times отметил, что не может объяснить украинцам, почему они не смогут привиться российской вакциной в условиях, когда поставки западных препаратов задерживаются. Позже, 29 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил отказ от «Спутника V» тем, что он якобы представляет собой «гибридное оружие против Украины».
«Спутник V», разработанный в Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения этим препаратом. Сейчас, по данным Российского фонда прямых инвестиций, лекарство одобрено в 19 государствах мира.
2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%.