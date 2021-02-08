Зеленский объяснил отказ Украины от российской вакцины «Спутник V»

12 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность поставок российской вакцины от коронавируса на Украину на платной основе. Однако Киев отказался от этой идеи и решил использовать западные препараты. При этом Зеленский в интервью The New York Times отметил, что не может объяснить украинцам, почему они не смогут привиться российской вакциной в условиях, когда поставки западных препаратов задерживаются. Позже, 29 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил отказ от «Спутника V» тем, что он якобы представляет собой «гибридное оружие против Украины».