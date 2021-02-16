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Худрука Малого театра Соломина госпитализировали с коронавирусом

Ведомости

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову. 

«К сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице, но, слава Богу, болезнь проходит не в тяжелой форме», — сказала Михайлова.

Ранее стало известно о госпитализации с коронавирусом народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, народного артиста СССР Олега Басилашвили, народной артистки России Лии Ахеджаковой, художественного руководителя Московского театра сатиры, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 г. в Чите. В 1957 г., после окончания Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина, был принят в труппу Малого театра. В 1980 г. был назначен режиссером театра, а в 1988 г. — его художественным руководителем. Сыграл около 50 ролей в театре, снялся в более чем 50 фильмах, в том числе в картинах «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Школьный вальс».

Ранее по теме: Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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