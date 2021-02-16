Худрука Малого театра Соломина госпитализировали с коронавирусом
Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.
«К сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице, но, слава Богу, болезнь проходит не в тяжелой форме», — сказала Михайлова.
Ранее стало известно о госпитализации с коронавирусом народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, народного артиста СССР Олега Басилашвили, народной артистки России Лии Ахеджаковой, художественного руководителя Московского театра сатиры, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 г. в Чите. В 1957 г., после окончания Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина, был принят в труппу Малого театра. В 1980 г. был назначен режиссером театра, а в 1988 г. — его художественным руководителем. Сыграл около 50 ролей в театре, снялся в более чем 50 фильмах, в том числе в картинах «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Школьный вальс».