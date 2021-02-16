Худрука Малого театра Соломина госпитализировали с коронавирусом

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 г. в Чите. В 1957 г., после окончания Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина, был принят в труппу Малого театра. В 1980 г. был назначен режиссером театра, а в 1988 г. — его художественным руководителем. Сыграл около 50 ролей в театре, снялся в более чем 50 фильмах, в том числе в картинах «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Школьный вальс».