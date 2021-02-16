«Спутник V» и «ЭпиВакКорону» признали эффективными против британского штамма COVID-19

Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, сейчас пациент выздоровел.