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Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса.

«Обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, президент поручил расширить научно-практические исследования, направленные на расшифровку геномов циркулирующих в России и мире возбудителей инфекционных болезней, а также финансирование таких исследований. Доклад по этим поручениям должен быть представлен до 15 марта 2021 г. Поручения даны по итогам совещания Путина с членами правительства 13 января.

Ранее президент заявил, что точно предугадать развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса невозможно. По данным Роспотребнадзора, в мире выявлено около 40 тыс. мутаций коронавируса. В ведомстве также сообщали, что все выявленные мутации затрагивают 0,1% генома вируса, поэтому не влияют на диагностику и вакцинацию.

Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, сейчас пациент выздоровел. 

Ранее по теме: Роспотребнадзор оценил влияние мутаций коронавируса на эффективность вакцины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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