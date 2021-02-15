Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса.
«Обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, президент поручил расширить научно-практические исследования, направленные на расшифровку геномов циркулирующих в России и мире возбудителей инфекционных болезней, а также финансирование таких исследований. Доклад по этим поручениям должен быть представлен до 15 марта 2021 г. Поручения даны по итогам совещания Путина с членами правительства 13 января.
Ранее президент заявил, что точно предугадать развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса невозможно. По данным Роспотребнадзора, в мире выявлено около 40 тыс. мутаций коронавируса. В ведомстве также сообщали, что все выявленные мутации затрагивают 0,1% генома вируса, поэтому не влияют на диагностику и вакцинацию.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, сейчас пациент выздоровел.