Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса

Кроме того, президент поручил расширить научно-практические исследования, направленные на расшифровку геномов циркулирующих в России и мире возбудителей инфекционных болезней, а также финансирование таких исследований. Доклад по этим поручениям должен быть представлен до 15 марта 2021 г. Поручения даны по итогам совещания Путина с членами правительства 13 января.