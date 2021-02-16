Более половины россиян заявили о ненормированном рабочем дне на удаленке
Рабочий день стал ненормированным на удаленке у 65% россиян, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса, в котором участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.
«Более половины россиян согласились с тем, что при работе удаленно их рабочий день стал ненормированным (65%)», — говорится в сообщении центра. Более трети — 36% — опрошенных заявили, что работать удаленно труднее из-за отвлекающих факторов, 38% — из-за отсутствия коллектива.
Свыше половины — 65% — россиян предпочли бы в дальнейшем работать в офисе или на предприятии — в основном люди в возрасте от 45 до 59 лет. В комбинированном режиме хотели бы работать 23% респондентов, преимущественно из дома — 8%. «К удаленному формату чаще всех склоняется молодежь от 18 до 24 лет (33%). Комбинированный формат удобен для россиян в возрасте от 18 до 44 лет», — рассказали во ВЦИОМ.
По данным центра, 75% россиян работают преимущественно в офисе, 12% — частично дома, частично в офисе, 11% — в основном удаленно. Такой формат труда удобен 64% участникам опроса — 70% женщин и 60% мужчин.