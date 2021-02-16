Более половины россиян заявили о ненормированном рабочем дне на удаленке

Свыше половины — 65% — россиян предпочли бы в дальнейшем работать в офисе или на предприятии — в основном люди в возрасте от 45 до 59 лет. В комбинированном режиме хотели бы работать 23% респондентов, преимущественно из дома — 8%. «К удаленному формату чаще всех склоняется молодежь от 18 до 24 лет (33%). Комбинированный формат удобен для россиян в возрасте от 18 до 44 лет», — рассказали во ВЦИОМ.