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Более половины россиян заявили о ненормированном рабочем дне на удаленке

Ведомости

Рабочий день стал ненормированным на удаленке у 65% россиян, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса, в котором участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет. 

«Более половины россиян согласились с тем, что при работе удаленно их рабочий день стал ненормированным (65%)», — говорится в сообщении центра. Более трети — 36% — опрошенных заявили, что работать удаленно труднее из-за отвлекающих факторов, 38% — из-за отсутствия коллектива. 

Свыше половины — 65% — россиян предпочли бы в дальнейшем работать в офисе или на предприятии — в основном люди в возрасте от 45 до 59 лет. В комбинированном режиме хотели бы работать 23% респондентов, преимущественно из дома — 8%. «К удаленному формату чаще всех склоняется молодежь от 18 до 24 лет (33%). Комбинированный формат удобен для россиян в возрасте от 18 до 44 лет», — рассказали во ВЦИОМ.

По данным центра, 75% россиян работают преимущественно в офисе, 12% — частично дома, частично в офисе, 11% — в основном удаленно. Такой формат труда удобен 64% участникам опроса — 70% женщин и 60% мужчин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных