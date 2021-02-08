Власти Москвы оценили число остающихся на удаленке работников
Не более 1 млн москвичей остаются на удаленной работе, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы видим, что происходит постепенное возвращение сотрудников в офисы (...) сейчас эта цифра (работающих удаленно. — прим. ред.) не превышает 1 млн человек. Мы видим постепенное увеличение как трафика, так, собственно говоря, и тех людей, которые выходят в привычный офисный формат работы», — сказал Ефимов.
По его словам, весной 2020 года, когда был введен режим нерабочих дней, на удаленную работу перешли от 3 до 3,5 млн человек. В период ограничений осенью-зимой работали удаленно 1,5-1,8 млн человек.
В начале октября 2020 года власти Москвы обязали работодателей отправить на удаленку не менее 30% сотрудников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. В январе это требование было отменено.