Власти Москвы оценили число остающихся на удаленке работников

«Мы видим, что происходит постепенное возвращение сотрудников в офисы (...) сейчас эта цифра (работающих удаленно. — прим. ред.) не превышает 1 млн человек. Мы видим постепенное увеличение как трафика, так, собственно говоря, и тех людей, которые выходят в привычный офисный формат работы», — сказал Ефимов.