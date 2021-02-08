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Власти Москвы оценили число остающихся на удаленке работников

Ведомости

Не более 1 млн москвичей остаются на удаленной работе, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что происходит постепенное возвращение сотрудников в офисы (...) сейчас эта цифра (работающих удаленно. — прим. ред.) не превышает 1 млн человек. Мы видим постепенное увеличение как трафика, так, собственно говоря, и тех людей, которые выходят в привычный офисный формат работы», — сказал Ефимов.

По его словам, весной 2020 года, когда был введен режим нерабочих дней, на удаленную работу перешли от 3 до 3,5 млн человек. В период ограничений осенью-зимой работали удаленно 1,5-1,8 млн человек.

В начале октября 2020 года власти Москвы обязали работодателей отправить на удаленку не менее 30% сотрудников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. В январе это требование было отменено. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных