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Каждая десятая компания ввела дресс-код для работников на удаленке

Ведомости

Около 10% российских компаний ввели дресс-код для удаленных работников, в основном это банковская сфера, говорится в исследовании SuperJob.

Согласно результатам опроса, проведенного в 1 тыс. компаний во всех округах страны, работодатели стали требовать соблюдения дресс-кода от удаленных сотрудников, которые общаются по видеосвязи с клиентами, руководством и коллегами. «Внешний вид тех, кто работает из дома, чаще всего регламентируется в организациях финансовой и производственной сфер (15 и 12% соответственно), реже всего — в IT- и строительных компаниях (по 6%). Предприятия со штатной численностью от 100 до 1000 человек вводят дресс-код чаще, чем компании малого бизнеса (15 и 7%)», — говорится в исследовании.

Десятая часть компаний требует от сотрудников «выходить на связь в деловой одежде и с опрятной прической — как в офисе, также допустим стиль casual». Однако в большинстве российских компаний (79%) нет никаких требований к дресс-коду для тех, кто работает дистанционно. «Работодатели полагаются на здравый смысл своих сотрудников, которые, как правило, и без регламента понимают, что на видеоконференции не стоит появляться в домашней одежде», — заключили в SuperJob.

Ряд крупных российских компаний перевели значительную часть штата на удалёнку еще весной 2020 г., во время карантина в связи с пандемией коронавируса. Другие, в частности, Mail.ru Group, в начале 2021 г. окончательно перешли на «гибридную модель» занятости на постоянной основе, когда часть сотрудников работает и в офисе, и из дома. Осенью в Москве на фоне второй волны было введено обязательное правило о переводе на дистанционную работу до 30% сотрудников, в первую очередь — пожилого возраста и лиц с хроническими заболеваниями. С 29 января 2021 г. в связи со снижением в Москве прироста заболевших до значений сентября мера о переводе трети работников на удалёнку стала носить рекомендательный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных