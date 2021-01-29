Каждая десятая компания ввела дресс-код для работников на удаленке
Около 10% российских компаний ввели дресс-код для удаленных работников, в основном это банковская сфера, говорится в исследовании SuperJob.
Согласно результатам опроса, проведенного в 1 тыс. компаний во всех округах страны, работодатели стали требовать соблюдения дресс-кода от удаленных сотрудников, которые общаются по видеосвязи с клиентами, руководством и коллегами. «Внешний вид тех, кто работает из дома, чаще всего регламентируется в организациях финансовой и производственной сфер (15 и 12% соответственно), реже всего — в IT- и строительных компаниях (по 6%). Предприятия со штатной численностью от 100 до 1000 человек вводят дресс-код чаще, чем компании малого бизнеса (15 и 7%)», — говорится в исследовании.
Десятая часть компаний требует от сотрудников «выходить на связь в деловой одежде и с опрятной прической — как в офисе, также допустим стиль casual». Однако в большинстве российских компаний (79%) нет никаких требований к дресс-коду для тех, кто работает дистанционно. «Работодатели полагаются на здравый смысл своих сотрудников, которые, как правило, и без регламента понимают, что на видеоконференции не стоит появляться в домашней одежде», — заключили в SuperJob.
Ряд крупных российских компаний перевели значительную часть штата на удалёнку еще весной 2020 г., во время карантина в связи с пандемией коронавируса. Другие, в частности, Mail.ru Group, в начале 2021 г. окончательно перешли на «гибридную модель» занятости на постоянной основе, когда часть сотрудников работает и в офисе, и из дома. Осенью в Москве на фоне второй волны было введено обязательное правило о переводе на дистанционную работу до 30% сотрудников, в первую очередь — пожилого возраста и лиц с хроническими заболеваниями. С 29 января 2021 г. в связи со снижением в Москве прироста заболевших до значений сентября мера о переводе трети работников на удалёнку стала носить рекомендательный характер.