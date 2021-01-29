Каждая десятая компания ввела дресс-код для работников на удаленке

Ряд крупных российских компаний перевели значительную часть штата на удалёнку еще весной 2020 г., во время карантина в связи с пандемией коронавируса. Другие, в частности, Mail.ru Group, в начале 2021 г. окончательно перешли на «гибридную модель» занятости на постоянной основе, когда часть сотрудников работает и в офисе, и из дома. Осенью в Москве на фоне второй волны было введено обязательное правило о переводе на дистанционную работу до 30% сотрудников, в первую очередь — пожилого возраста и лиц с хроническими заболеваниями. С 29 января 2021 г. в связи со снижением в Москве прироста заболевших до значений сентября мера о переводе трети работников на удалёнку стала носить рекомендательный характер.