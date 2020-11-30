Каким стал новый закон об удаленной работе

Российское законодательство оказалось неготовым к массовому переводу работников на удаленный режим, говорилось в пояснительной записке к первой редакции законопроекта. Первая редакция описывала вопросы удаленной занятости в общих чертах, а более подробная вторая редакция снимет многие проблемы, которые оставались у работодателей в их взаимодействии с удаленными сотрудниками, полагает Елена Кожемякина, управляющий партнер юридической компании BLS. По ее мнению, ни у судов, ни у инспекции труда не будет возможности трактовать положения второй редакции неоднозначно.