Каким стал новый закон об удаленной работе

Каким стал новый закон об удаленной работеК какому компромиссу пришли работодатели и профсоюзы
Законопроект о поправках в Трудовой кодекс (ТК) об удаленной работе был принят в первом чтении в июле, а ко второму чтению претерпел существенные изменения. Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, рассказал, что рабочая группа рассмотрела почти 180 поправок, определив 16 приоритетных. В конце ноября закон был принят в третьем чтении и вступит в силу с января 2021 г.
Российское законодательство оказалось неготовым к массовому переводу работников на удаленный режим, говорилось в пояснительной записке к первой редакции законопроекта. Первая редакция описывала вопросы удаленной занятости в общих чертах, а более подробная вторая редакция снимет многие проблемы, которые оставались у работодателей в их взаимодействии с удаленными сотрудниками, полагает Елена Кожемякина, управляющий партнер юридической компании BLS. По ее мнению, ни у судов, ни у инспекции труда не будет возможности трактовать положения второй редакции неоднозначно.