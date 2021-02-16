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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о халатности при ЧС в Норильске

Ведомости

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о халатности при разливе топлива в Норильске в отношении бывшего замначальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города и сотрудника этого же подразделения. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении. Отмечается, что дело будет направлено для рассмотрения по существу в Норильский городской суд Красноярского края.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, во время разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильска оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска Денис Кулаев и глава службы Вячеслав Иващенко, получив сообщение об инциденте, «не приняли мер к своевременной организации и проведению мероприятий по локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия».

В октябре 2020 г. Краевой суд Красноярского края приговорил бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд установил, что Ахметчин получил информацию об аварии на ТЭЦ в тот же день, однако в течение двух дней не принимал меры по ее устранению.

Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая 2020 г. в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»).

Ранее по теме: СК завершил расследование дела о халатности при разливе топлива в Норильске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных