Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о халатности при ЧС в Норильске
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о халатности при разливе топлива в Норильске в отношении бывшего замначальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города и сотрудника этого же подразделения. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении. Отмечается, что дело будет направлено для рассмотрения по существу в Норильский городской суд Красноярского края.
Как сообщалось ранее, по версии следствия, во время разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильска оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска Денис Кулаев и глава службы Вячеслав Иващенко, получив сообщение об инциденте, «не приняли мер к своевременной организации и проведению мероприятий по локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия».
В октябре 2020 г. Краевой суд Красноярского края приговорил бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд установил, что Ахметчин получил информацию об аварии на ТЭЦ в тот же день, однако в течение двух дней не принимал меры по ее устранению.
Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая 2020 г. в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»).