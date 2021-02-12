СК завершил расследование дела о халатности при разливе топлива в Норильске
Расследование уголовного дела о халатности двух сотрудников экстренных служб при ликвидации разлива топлива в Норильске завершено, сообщили в Следственном комитете.
По версии следствия, 29 мая 2020 г. во время разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильска оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска Денис Кулаев и глава службы Вячеслав Иващенко, получив сообщение об инциденте, «не приняли мер к своевременной организации и проведению мероприятий по локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия».
«Бездействие Кулаева и Иващенко привело к распространению и проникновению дизельного топлива в почву и водоемы на обширной территории региона», — утверждают в СК. Кулаев и Иващенко обвиняются в совершении преступления по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). СК отправил доказательную базу по делу в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей его передачи в суд для рассмотрения по существу.
В октябре 2020 г. Краевой суд Красноярского края приговорил бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина, обвиненного в преступной халатности после аварии с разливом топлива на ТЭЦ-3 «Норникеля», к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд установил, что Ахметчин получил информацию об аварии на ТЭЦ в тот же день, однако в течение двух дней не принимал меры по ее устранению.
Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая 2020 г. в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»). МЧС назвало произошедшее крупнейшим инцидентом с разливом топлива в истории человечества. В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб водным объектам оценен почти в 148 млрд руб., почвам – в 738 млн руб.
В начале февраля 2021 г. суд обязал «Норникель» выплатить компенсацию в 146 млрд руб. — меньше, чем требовалось в иске, однако эта сумма все равно является рекордной в истории подобных дел. Позже Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края направило «дочке» «Норникеля» — «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) — требование о добровольном возмещении вреда за разлив топлива на сумму 494 млн руб.