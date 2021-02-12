СК завершил расследование дела о халатности при разливе топлива в Норильске

В октябре 2020 г. Краевой суд Красноярского края приговорил бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина, обвиненного в преступной халатности после аварии с разливом топлива на ТЭЦ-3 «Норникеля», к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд установил, что Ахметчин получил информацию об аварии на ТЭЦ в тот же день, однако в течение двух дней не принимал меры по ее устранению.