Высококвалифицированным иностранцам предложили давать бессрочный вид на жительство
Высококвалифицированные иностранные сотрудники и члены их семей смогут получать бессрочный вид на жительство (ВНЖ). Такой законопроект подготовило Минэкономики для привлечения новых кадров в Россию, пишет «Коммерсантъ».
По данным ведомства, цель законопроекта — «привлечь наиболее востребованных, квалифицированных и ценных для российской экономики специалистов, а также создать благоприятные условия для того, чтобы они остались жить и работать в нашей стране», — пишет «Коммерсантъ». По данным издания, статус высококвалифицированных специалистов (ВКС), как правило, получают экспаты — сотрудники международных компаний.
Согласно законопроекту, планируется предоставить ВКС и членам их семей право получения бессрочного вида на жительство без нынешней привязки к периоду действия трудового или гражданско-трудового договора. Эта поправка уравнивает экспатов и «обычных» иностранцев, которые могут получать его уже с 2019 г. При этом документ предусматривает повышение минимума ежемесячного заработка для признания сотрудника высококвалифицированным — со 167 тыс. до 250 тыс. руб., что может несколько увеличить налоговую нагрузку на работодателей, привлекающих иностранцев.
Среди условий выдачи бессрочного ВНЖ — специалист должен прежде иметь минимум трехлетний вид на жительство и работать в этот период в России с удержанием работодателем НДФЛ с зарплаты. Отмечается, что наличие бессрочного ВНЖ будет снимать потребность в оформлении разрешения на работу, что упростит порядок документации.