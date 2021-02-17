Высококвалифицированным иностранцам предложили давать бессрочный вид на жительство

Согласно законопроекту, планируется предоставить ВКС и членам их семей право получения бессрочного вида на жительство без нынешней привязки к периоду действия трудового или гражданско-трудового договора. Эта поправка уравнивает экспатов и «обычных» иностранцев, которые могут получать его уже с 2019 г. При этом документ предусматривает повышение минимума ежемесячного заработка для признания сотрудника высококвалифицированным — со 167 тыс. до 250 тыс. руб., что может несколько увеличить налоговую нагрузку на работодателей, привлекающих иностранцев.