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Высококвалифицированным иностранцам предложили давать бессрочный вид на жительство

Ведомости

Высококвалифицированные иностранные сотрудники и члены их семей смогут получать бессрочный вид на жительство (ВНЖ). Такой законопроект подготовило Минэкономики для привлечения новых кадров в Россию, пишет «Коммерсантъ».

По данным ведомства, цель законопроекта — «привлечь наиболее востребованных, квалифицированных и ценных для российской экономики специалистов, а также создать благоприятные условия для того, чтобы они остались жить и работать в нашей стране», — пишет «Коммерсантъ». По данным издания, статус высококвалифицированных специалистов (ВКС), как правило, получают экспаты — сотрудники международных компаний.

Согласно законопроекту, планируется предоставить ВКС и членам их семей право получения бессрочного вида на жительство без нынешней привязки к периоду действия трудового или гражданско-трудового договора. Эта поправка уравнивает экспатов и «обычных» иностранцев, которые могут получать его уже с 2019 г. При этом документ предусматривает повышение минимума ежемесячного заработка для признания сотрудника высококвалифицированным — со 167 тыс. до 250 тыс. руб., что может несколько увеличить налоговую нагрузку на работодателей, привлекающих иностранцев.

Среди условий выдачи бессрочного ВНЖ — специалист должен прежде иметь минимум трехлетний вид на жительство и работать в этот период в России с удержанием работодателем НДФЛ с зарплаты. Отмечается, что наличие бессрочного ВНЖ будет снимать потребность в оформлении разрешения на работу, что упростит порядок документации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных