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На Украине продлили карантин до 30 апреля

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Правительство Украины одобрило продление карантина по коронавирусу в стране до 30 апреля, сообщает «Униан».

«Кабинет министров продлил действие карантина на Украине до 30 апреля 2021 года, установив его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19», – говорится в сообщении.

Постановление вступит в силу с 24 февраля. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что документ предусматривает установление базового «желтого» уровня для всей страны. При этом будет введен ряд послаблений, касающихся работы общепита и образовательных организаций, проведения массовых и спортивных мероприятий, рассказали в пресс-службе украинского правительства.

С 8 по 24 января на Украине действовал жесткий карантин. Кафе, бары и рестораны работали только на вынос, были запрещены массовые мероприятия, приостановлена работа рынков, фитнес-центров и развлекательных заведений, закрылись детские сады, школы и вузы.

По данным Минздрава Украины, в стране за сутки выявили 4286 новых случаев коронавируса, 5927 человек выздоровели, 147 скончались. Всего на Украине зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 24 тыс. летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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