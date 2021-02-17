На Украине продлили карантин до 30 апреля
Правительство Украины одобрило продление карантина по коронавирусу в стране до 30 апреля, сообщает «Униан».
«Кабинет министров продлил действие карантина на Украине до 30 апреля 2021 года, установив его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19», – говорится в сообщении.
Постановление вступит в силу с 24 февраля. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что документ предусматривает установление базового «желтого» уровня для всей страны. При этом будет введен ряд послаблений, касающихся работы общепита и образовательных организаций, проведения массовых и спортивных мероприятий, рассказали в пресс-службе украинского правительства.
С 8 по 24 января на Украине действовал жесткий карантин. Кафе, бары и рестораны работали только на вынос, были запрещены массовые мероприятия, приостановлена работа рынков, фитнес-центров и развлекательных заведений, закрылись детские сады, школы и вузы.
По данным Минздрава Украины, в стране за сутки выявили 4286 новых случаев коронавируса, 5927 человек выздоровели, 147 скончались. Всего на Украине зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 24 тыс. летальных исходов.