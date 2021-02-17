На Украине продлили карантин до 30 апреля

Постановление вступит в силу с 24 февраля. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что документ предусматривает установление базового «желтого» уровня для всей страны. При этом будет введен ряд послаблений, касающихся работы общепита и образовательных организаций, проведения массовых и спортивных мероприятий, рассказали в пресс-службе украинского правительства.