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Захарова заявила о подрыве доверия к ЕСПЧ из-за решения по Навальному

Ведомости

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального ничем не подкреплено и подрывает доверие к этому институту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Россия-1».

«Оно ничем не подкреплено, но это в лучших традициях. Не содержится указаний на какие-то факты, детали, информацию, на которой основывалось это решение, — сказала Захарова. — Это подрыв доверия к ЕСПЧ в принципе». По ее словам, это решение будет иметь по-настоящему катастрофические последствия и с точки зрения глобального международного права, а также с точки зрения понимания и ценности прав человека.

Ранее Захарова заявила, что требование ЕСПЧ освободить Навального является вмешательством во внутренние дела России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение неправомерным и «серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела».

О требовании ЕСПЧ 17 февраля сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова. Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер.

 2 февраля суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный из-за нарушений условий испытательного срока. Таким образом, по решению суда 2 года и 8 месяцев Навальный будет находиться в колонии общего режима.

Ранее по теме: Европейский суд по правам человека требует освободить Алексея Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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