Захарова заявила о подрыве доверия к ЕСПЧ из-за решения по Навальному

«Оно ничем не подкреплено, но это в лучших традициях. Не содержится указаний на какие-то факты, детали, информацию, на которой основывалось это решение, — сказала Захарова. — Это подрыв доверия к ЕСПЧ в принципе». По ее словам, это решение будет иметь по-настоящему катастрофические последствия и с точки зрения глобального международного права, а также с точки зрения понимания и ценности прав человека.