Захарова заявила о подрыве доверия к ЕСПЧ из-за решения по Навальному
Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального ничем не подкреплено и подрывает доверие к этому институту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Россия-1».
«Оно ничем не подкреплено, но это в лучших традициях. Не содержится указаний на какие-то факты, детали, информацию, на которой основывалось это решение, — сказала Захарова. — Это подрыв доверия к ЕСПЧ в принципе». По ее словам, это решение будет иметь по-настоящему катастрофические последствия и с точки зрения глобального международного права, а также с точки зрения понимания и ценности прав человека.
Ранее Захарова заявила, что требование ЕСПЧ освободить Навального является вмешательством во внутренние дела России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение неправомерным и «серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела».
О требовании ЕСПЧ 17 февраля сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова. Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер.
2 февраля суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный из-за нарушений условий испытательного срока. Таким образом, по решению суда 2 года и 8 месяцев Навальный будет находиться в колонии общего режима.