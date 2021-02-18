Путин призвал к совершенствованию системы оповещения о ЧС
Вопросы функционирования подсистем противопожарных мероприятий в России остаются нерешенными, единую систему предупреждения о чрезвычайных ситуациях необходимо совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
«Остаются нерешенными вопросы, касающиеся организации функционирования подсистем противопожарных мероприятий и прогноза опасных гидрометеорологических явлений. Требуется дальнейшее совершенствование единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем, проведения профилактических мероприятий, а также поддержание на должном уровне современной технической оснащенности и готовности пожарно-спасательных сил», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.
При этом глава государства позитивно оценил принятые в России меры для локализации паводков и пожаров в 2020 г.
«В целом в 2020 г. комплекс принятых мер, направленных на локализацию паводков и природных пожаров, тем более, все это осуществлялось в сложной обстановке распространения новой коронавирусной инфекции. Так вот, если посмотреть на цифры, на объективные данные, то в целом комплекс принятых мер позволил в большинстве субъектов Российской Федерации даже уменьшить по сравнению с 2019 г. и предыдущими годами размер ущерба окружающей среде и материальных потерь», — отметил российский лидер.
В прошлом году сложная паводковая ситуация сложилась в Якутии, Хакасии, Алтайском крае, а также Вологодской и Тюменской областях, подчеркнул Путин. А наиболее опасная ситуация с лесными пожарами была также в Якутии, на территориях Забайкальского края, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской области и Чукотского автономного округа.