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Путин призвал к совершенствованию системы оповещения о ЧС

Ведомости

Вопросы функционирования подсистем противопожарных мероприятий в России остаются нерешенными, единую систему предупреждения о чрезвычайных ситуациях необходимо совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

«Остаются нерешенными вопросы, касающиеся организации функционирования подсистем противопожарных мероприятий и прогноза опасных гидрометеорологических явлений. Требуется дальнейшее совершенствование единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем, проведения профилактических мероприятий, а также поддержание на должном уровне современной технической оснащенности и готовности пожарно-спасательных сил», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.

 При этом глава государства позитивно оценил принятые в России меры для локализации паводков и пожаров в 2020 г.

«В целом в 2020 г. комплекс принятых мер, направленных на локализацию паводков и природных пожаров, тем более, все это осуществлялось в сложной обстановке распространения новой коронавирусной инфекции. Так вот, если посмотреть на цифры, на объективные данные, то в целом комплекс принятых мер позволил в большинстве субъектов Российской Федерации даже уменьшить по сравнению с 2019 г. и предыдущими годами размер ущерба окружающей среде и материальных потерь», — отметил российский лидер.

В прошлом году сложная паводковая ситуация сложилась в Якутии, Хакасии, Алтайском крае, а также Вологодской и Тюменской областях, подчеркнул Путин. А наиболее опасная ситуация с лесными пожарами была также в Якутии, на территориях Забайкальского края, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской области и Чукотского автономного округа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных