Путин призвал к совершенствованию системы оповещения о ЧС

«В целом в 2020 г. комплекс принятых мер, направленных на локализацию паводков и природных пожаров, тем более, все это осуществлялось в сложной обстановке распространения новой коронавирусной инфекции. Так вот, если посмотреть на цифры, на объективные данные, то в целом комплекс принятых мер позволил в большинстве субъектов Российской Федерации даже уменьшить по сравнению с 2019 г. и предыдущими годами размер ущерба окружающей среде и материальных потерь», — отметил российский лидер.