В Единой биометрической системе зарегистрировались более 160 тыс. россиян

«Несмотря на то, что у нас фактически порядка 2,5 лет Единая биометрическая система с точки зрения законодательства была заморожена, 164 тыс. человек сдали свои образцы. И все-таки есть тема, непосредственно сдав в один банк образец, воспользоваться услугами другого банка. Я думаю, что с учетом принятого законодательства в конце года ЕБС будет развиваться семимильными шагами», — сказала Скоробогатова. По ее словам, сбор биометрии на данный момент осуществляет 231 банк в 13,3 тыс. отделений по всей стране.