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В Единой биометрической системе зарегистрировались более 160 тыс. россиян

Ведомости

В Единой биометрической системе (ЕБС) зарегистрированы около 164 тыс. россиян, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России на площадке Ассоциации банков России (АБР).

«Несмотря на то, что у нас фактически порядка 2,5 лет Единая биометрическая система с точки зрения законодательства была заморожена, 164 тыс. человек сдали свои образцы. И все-таки есть тема, непосредственно сдав в один банк образец, воспользоваться услугами другого банка. Я думаю, что с учетом принятого законодательства в конце года ЕБС будет развиваться семимильными шагами», — сказала Скоробогатова. По ее словам, сбор биометрии на данный момент осуществляет 231 банк в 13,3 тыс. отделений по всей стране.

Она также рассказала о возможном объединении биометрических систем в московских аэропортах с ЕБС. «Буквально вчера прошла новость, что в наших аэропортах — Шереметьево и Домодедово — будет развиваться биометрия для прохода в стойках. Мы считаем, что это может быть интегрировано с ЕБС. Мы знаем, что такие планы сейчас ведутся на уровне Минцифры и Минтранса», — отметила зампред ЦБ.

Ранее сообщалось, что в России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе. Сейчас к системе подключены банки и – с 1 января 2021 г. – страховые компании. Отмечалось, что вскоре к ней смогут подключаться и другие организации, в том числе сотовые операторы или ритейлеры, внесенные в реестр.

ЕБС — платформа, созданная в начале 2018 г. Она позволяет физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в разных банках, подтвердив свою личность с помощью биометрических персональных данных, включая изображение лица и голос.

Ранее по теме: В России появится реестр для доступа к биометрическим данным
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных