В Единой биометрической системе зарегистрировались более 160 тыс. россиян
В Единой биометрической системе (ЕБС) зарегистрированы около 164 тыс. россиян, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России на площадке Ассоциации банков России (АБР).
«Несмотря на то, что у нас фактически порядка 2,5 лет Единая биометрическая система с точки зрения законодательства была заморожена, 164 тыс. человек сдали свои образцы. И все-таки есть тема, непосредственно сдав в один банк образец, воспользоваться услугами другого банка. Я думаю, что с учетом принятого законодательства в конце года ЕБС будет развиваться семимильными шагами», — сказала Скоробогатова. По ее словам, сбор биометрии на данный момент осуществляет 231 банк в 13,3 тыс. отделений по всей стране.
Она также рассказала о возможном объединении биометрических систем в московских аэропортах с ЕБС. «Буквально вчера прошла новость, что в наших аэропортах — Шереметьево и Домодедово — будет развиваться биометрия для прохода в стойках. Мы считаем, что это может быть интегрировано с ЕБС. Мы знаем, что такие планы сейчас ведутся на уровне Минцифры и Минтранса», — отметила зампред ЦБ.
Ранее сообщалось, что в России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе. Сейчас к системе подключены банки и – с 1 января 2021 г. – страховые компании. Отмечалось, что вскоре к ней смогут подключаться и другие организации, в том числе сотовые операторы или ритейлеры, внесенные в реестр.
ЕБС — платформа, созданная в начале 2018 г. Она позволяет физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в разных банках, подтвердив свою личность с помощью биометрических персональных данных, включая изображение лица и голос.