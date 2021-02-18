Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова 20 февраля

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 г. в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 г. поступил в театр «Современник», а в 1977 г. перешел в Художественный театр. На счету Мягкова около 30 ролей в театре и более чем 40 фильмов, в том числе «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж».