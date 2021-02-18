Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова 20 февраля
Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится 20 февраля, сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова. Актер умер сегодня на 83-м году жизни.
«Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля», — говорится в сообщении. В 10.00 начнется гражданская панихида в МХТ, после нее — отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы, рассказали в театре.
Соболезнования в связи со смертью артиста выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, министр обороны Сергей Шойгу, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, коллеги актера.
Андрей Мягков родился 8 июля 1938 г. в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 г. поступил в театр «Современник», а в 1977 г. перешел в Художественный театр. На счету Мягкова около 30 ролей в театре и более чем 40 фильмов, в том числе «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж».