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Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова 20 февраля

Ведомости

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится 20 февраля, сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова. Актер умер сегодня на 83-м году жизни.

«Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля», — говорится в сообщении. В 10.00 начнется гражданская панихида в МХТ, после нее — отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы, рассказали в театре.

Соболезнования в связи со смертью артиста выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, министр обороны Сергей Шойгу, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, коллеги актера.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 г. в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 г. поступил в театр «Современник», а в 1977 г. перешел в Художественный театр. На счету Мягкова около 30 ролей в театре и более чем 40 фильмов, в том числе «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных