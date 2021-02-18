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Захарова оценила обвинения Латвии в адрес телеведущего Соловьева

Ведомости

Обвинения МИД Латвии в адрес российского телеведущего Владимира Соловьева в том, что он восхваляет нацизм, являются чушью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого велась на официальной странице ведомства в Facebook.

По словам Захаровой, заявление главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что Соловьев восхваляет нацизм, является «фейком» и стало результатом практики отключения латвийскими властями русскоязычных каналов. «У него просто нет возможности посмотреть, он и придумывает чушь», — сказала Захарова, отметив, что российский телеведущий является «ярым антифашистом» и «борцом с коричневой чумой».

Ранее сегодня МИД Латвии объявил Соловьева персоной нон грата и запретил ему въезд в страну, обвинив в прославлении нацизма. Поводом стал сюжет на российском телеканале «Россия 1», где Соловье сравнил основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, причем сравнение было в пользу последнего.

Соловьев назвал решение МИД Латвии «личным оскорблением», отметив, что фактически латвийские санкции его не коснутся, так как он уже очень давно не бывает в Прибалтике. Позже Союз журналистов России (СЖР) назвал решение латвийских властей частью политики выдавливания русского языка и российских журналистов из страны.

Ранее по теме: Латвия запретила въезд ведущему «России 1» Владимиру Соловьеву

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных