Захарова оценила обвинения Латвии в адрес телеведущего Соловьева
Обвинения МИД Латвии в адрес российского телеведущего Владимира Соловьева в том, что он восхваляет нацизм, являются чушью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого велась на официальной странице ведомства в Facebook.
По словам Захаровой, заявление главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что Соловьев восхваляет нацизм, является «фейком» и стало результатом практики отключения латвийскими властями русскоязычных каналов. «У него просто нет возможности посмотреть, он и придумывает чушь», — сказала Захарова, отметив, что российский телеведущий является «ярым антифашистом» и «борцом с коричневой чумой».
Ранее сегодня МИД Латвии объявил Соловьева персоной нон грата и запретил ему въезд в страну, обвинив в прославлении нацизма. Поводом стал сюжет на российском телеканале «Россия 1», где Соловье сравнил основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, причем сравнение было в пользу последнего.
Соловьев назвал решение МИД Латвии «личным оскорблением», отметив, что фактически латвийские санкции его не коснутся, так как он уже очень давно не бывает в Прибалтике. Позже Союз журналистов России (СЖР) назвал решение латвийских властей частью политики выдавливания русского языка и российских журналистов из страны.