Захарова оценила обвинения Латвии в адрес телеведущего Соловьева

Соловьев назвал решение МИД Латвии «личным оскорблением», отметив, что фактически латвийские санкции его не коснутся, так как он уже очень давно не бывает в Прибалтике. Позже Союз журналистов России (СЖР) назвал решение латвийских властей частью политики выдавливания русского языка и российских журналистов из страны.