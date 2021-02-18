ВОЗ подтвердила повышенную опасность южноафриканского штамма коронавируса
Обнаруженный в ЮАР штамм коронавируса является более заразным по сравнению с обычным вариантом, заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.
«Данный штамм является более заразным, так же как и британский. Однако я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль», — цитирует ТАСС представителя ВОЗ.
При этом она отметила, что по тяжести течения заболевания и случаям госпитализации заметных изменений не обнаружено. А эффективность вакцин к этому штамму в настоящее время устанавливается.
В январе ВОЗ предупредила о появлении новых штаммов коронавируса. Это объясняется быстрым распространением инфекции в мире.