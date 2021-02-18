Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 110 млн

Умерли от коронавируса 2 432 825 человек в мире. Больше всего летальных исходов отмечено в США — 490 тыс., Бразилии — 242 тыс., Мексике — 177 тыс., Индии — 156 тыс. и Великобритании — 119 тыс. Россия по этому показателю занимает восьмое место — 80 тыс.