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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 110 млн

Ведомости

Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 110 024 593, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. 

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в США — 27,8 млн, Индии — более 10,9 млн и Бразилии — свыше 9,9 млн. В Великобритании и России выявлено более 4 млн случаев заражения. 

Умерли от коронавируса 2 432 825 человек в мире. Больше всего летальных исходов отмечено в США — 490 тыс., Бразилии — 242 тыс., Мексике — 177 тыс., Индии — 156 тыс. и Великобритании — 119 тыс. Россия по этому показателю занимает восьмое место — 80 тыс.

По данным оперативного штаба на 18 февраля, в России за сутки выявили 13 447 новых случаев коронавируса, 18 730 человек выздоровели, 480 скончались. Всего в стране зарегистрировано 4 125 598 случаев заражения и 81 926 летальных исходов. 

Ранее по теме: В России за сутки выявили 13 447 случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных