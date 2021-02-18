Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 110 млн
Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 110 024 593, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в США — 27,8 млн, Индии — более 10,9 млн и Бразилии — свыше 9,9 млн. В Великобритании и России выявлено более 4 млн случаев заражения.
Умерли от коронавируса 2 432 825 человек в мире. Больше всего летальных исходов отмечено в США — 490 тыс., Бразилии — 242 тыс., Мексике — 177 тыс., Индии — 156 тыс. и Великобритании — 119 тыс. Россия по этому показателю занимает восьмое место — 80 тыс.
По данным оперативного штаба на 18 февраля, в России за сутки выявили 13 447 новых случаев коронавируса, 18 730 человек выздоровели, 480 скончались. Всего в стране зарегистрировано 4 125 598 случаев заражения и 81 926 летальных исходов.