План ВОЗ по борьбе с коронавирусом потребовал почти $2 млрд

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии более 110 млн жителей планеты заразились коронавирусом. Из них свыше 2,4 млн умерли. В России COVID-19 подтвердился более чем у 4,1 млн граждан, из которых скончались 81,9 тыс.