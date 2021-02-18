План ВОЗ по борьбе с коронавирусом потребовал почти $2 млрд
План Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса в 2021 г. требует финансирования в размере $1,96 млрд. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
План организации предусматривает решение шести задач, среди которых защита уязвимых слоев населения, снижение заболеваемости и смертности, а также ускорение доступа к новым инструментам борьбы с коронавирусом — вакцинам, средствам диагностики и лечения.
«Финансовые потребности для решения этих задач составляют $1,96 млрд, включая $1,2 млрд на нужды компонента ВОЗ в ACT-Accelerator», — сказал он.
Международное партнерство ACT-Accelerator имеет цель расширения доступа к средствам диагностики и лечения.
Еще $643 млн, как сказал Гебрейесус, «пойдут на поддержку нуждающихся в гуманитарной помощи людей, находящихся в уязвимой ситуации и живущих в условиях конфликтов».
По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии более 110 млн жителей планеты заразились коронавирусом. Из них свыше 2,4 млн умерли. В России COVID-19 подтвердился более чем у 4,1 млн граждан, из которых скончались 81,9 тыс.