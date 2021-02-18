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План ВОЗ по борьбе с коронавирусом потребовал почти $2 млрд

Ведомости

План Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса в 2021 г. требует финансирования в размере $1,96 млрд. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

План организации предусматривает решение шести задач, среди которых защита уязвимых слоев населения, снижение заболеваемости и смертности, а также ускорение доступа к новым инструментам борьбы с коронавирусом — вакцинам, средствам диагностики и лечения.

«Финансовые потребности для решения этих задач составляют $1,96 млрд, включая $1,2 млрд на нужды компонента ВОЗ в ACT-Accelerator», — сказал он.

Международное партнерство ACT-Accelerator имеет цель расширения доступа к средствам диагностики и лечения.

Еще $643 млн, как сказал Гебрейесус, «пойдут на поддержку нуждающихся в гуманитарной помощи людей, находящихся в уязвимой ситуации и живущих в условиях конфликтов».

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии более 110 млн жителей планеты заразились коронавирусом. Из них свыше 2,4 млн умерли. В России COVID-19 подтвердился более чем у 4,1 млн граждан, из которых скончались 81,9 тыс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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