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В ВОЗ не исключили появление третьей волны коронавируса

Ведомости

Достаточного коллективного иммунитета к коронавирусу в мире пока нет, поэтому, если люди не будут осторожны, наступит третья волна заболеваемости, заявила в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. Если не будем осторожны, до третьей волны, возможно, дойдет. Зависит от поведения людей», — сказала она, отметив, что сейчас можно говорить о том, что вторая волна заболеваемости идет на спад.

Вуйнович отметила, что пока все еще необходимо соблюдать масочный режим. Когда ВОЗ объявит о завершении пандемии, она затруднилась ответить, но пояснила, что это произойдет при уменьшении числа заболевших по всему миру до уровня ниже эпидемиологического порога, а также значительном снижении нагрузки на систему здравоохранения.

Также Вуйнович сообщила о «небольшой озабоченности» ученых из разных стран по поводу обнаружения новых штаммов коронавируса. Она предупредила, что, если появятся мутации инфекции, уже созданные вакцины против нее придется адаптировать.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии более 109,3 млн жителей планеты заразились коронавирусом. Из них свыше 2,4 млн умерли. В России COVID-19 подтвердился более чем у 4 млн граждан, из которых скончались 80,9 тыс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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