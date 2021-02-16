В ВОЗ не исключили появление третьей волны коронавируса

«Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. Если не будем осторожны, до третьей волны, возможно, дойдет. Зависит от поведения людей», — сказала она, отметив, что сейчас можно говорить о том, что вторая волна заболеваемости идет на спад.