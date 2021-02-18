Навальный сообщил о постановке на учет в СИЗО как склонного к побегу
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексей Навальный, который находится в СИЗО «Матросская тишина», сообщил у себя в Instagram, что его поставили на профилактический учет как склонного к побегу.
«Решено поставить вас на профилактический учет как склонного к побегу», — написал Навальный со слов сотрудников ФСИН. Он отметил, что подписал соответствующий документ.
2 февраля суд по требованию ФСИН изменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный из-за нарушений условий испытательного срока. Таким образом, по решению суда 2 года и 8 месяцев Навальный будет находиться в колонии общего режима.
Сейчас он находится в СИЗО, так как является фигурантом еще одного уголовного дела о клевете в адрес 94-летнего ветерана Игната Артеменко.