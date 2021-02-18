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СМИ узнали о просьбе дипломатов США привиться «Спутником V»

Ведомости

Американские дипломаты, работающие в странах с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции, пожаловались на невозможность получить вакцины, разработанные в США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на записи встреч, интервью и другие документы.

В частности, некоторые сотрудники госдепартамента обратились к Москве с просьбой привиться российским препаратом «Спутник V» после того, как Вашингтон не смог гарантировать им доставку американских лекарств от компаний Pfizer и Moderna в ближайшее время, рассказали изданию несколько чиновников.

«Для самой богатой страны мира неловко требовать благотворительности от других стран, когда дело доходит до вакцин, особенно если учесть, что лучшие вакцины были сделаны в США», — приводит издание заявление одного из американских дипломатов, работавшего на Ближнем Востоке.

Как отмечает WP, в США «Спутник V» не одобрен, так что госдепартамент не рекомендует своим сотрудникам прививаться им. Однако ведомство позволяет работникам самостоятельно принимать подобные решения из-за высокой смертности от коронавируса.

По информации издания, госдепартамент запросил у минздрава США 315 тыс. доз американской вакцины, но получил только 23% из них тремя отдельными партиями. Уточняется, что в ведомстве работают около 75 тыс. сотрудников.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.

США лидирует среди всех стран мира по числу выявленных случаев коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, таковых там свыше 27,8 млн человек при том, что всего в мире инфекцию обнаружили у 110 млн людей. Умерли от COVID-19 более 2,4 жителей планеты. Из них 490,8 тыс. — жители США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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