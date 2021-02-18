СМИ узнали о просьбе дипломатов США привиться «Спутником V»

США лидирует среди всех стран мира по числу выявленных случаев коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, таковых там свыше 27,8 млн человек при том, что всего в мире инфекцию обнаружили у 110 млн людей. Умерли от COVID-19 более 2,4 жителей планеты. Из них 490,8 тыс. — жители США.