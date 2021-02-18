Российский тест сможет отличить новые мутации коронавируса
Разработанная в России тест-система для выявления британского штамма коронавируса может также определить и бразильский, и южноафриканский варианты инфекции, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Это уникальная разработка. Она такая первая в мире, это сокращение времени и расширение возможности увидеть вирус, который имеет вот эту 501-ю мутацию, о которой все сегодня много говорят. Она есть не только в британском штамме, она есть в южноафриканском и бразильском. Наша тест-система позволяет отличать вирус, который стал уже для нас, ну если не привычным, то обыденным, от вирусов, которые эту мутацию имеют», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. Британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни. По данным Роспотребнадзора, у него тот же способ распространения — преимущественно воздушно-капельный, поэтому меры профилактики для него остаются прежними.
Новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР. При этом южноафриканский вариант, как следует из исследования ученых в портале Medical Xpress, устойчив к антителам, выработанным у ранее переболевших людей или тех, кто сделал прививку от инфекции.