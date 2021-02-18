Российский тест сможет отличить новые мутации коронавируса

«Это уникальная разработка. Она такая первая в мире, это сокращение времени и расширение возможности увидеть вирус, который имеет вот эту 501-ю мутацию, о которой все сегодня много говорят. Она есть не только в британском штамме, она есть в южноафриканском и бразильском. Наша тест-система позволяет отличать вирус, который стал уже для нас, ну если не привычным, то обыденным, от вирусов, которые эту мутацию имеют», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».