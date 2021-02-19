Минкультуры выявило нарушения закупок в Третьяковке
Министерство культуры России по итогам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности выявило нарушения в Третьяковской галерее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По итогам проведенной проверки в Государственной Третьяковской галереи были установлены нарушения. Руководством учреждения самостоятельно уже приняты соответствующие кадровые решения – директор уволила сотрудника, допустившего данные нарушения. Также к трем должностным лицам применены дисциплинарные взыскания», — сообщили в министерстве.
Для усиления контроля за финансовой деятельностью Минкультуры подготовит изменения в положение Третьяковской галереи, добавили в ведомстве. В частности, максимальная стоимость закупки неконкурентным способом у единственного поставщика будет ограничена 50 млн руб.
Ранее сообщалось о проведении в период с 20 января по 3 февраля проверки в Третьяковской галерее в сфере закупок товаров, работ и услуг за 2019-2020 гг.