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Минкультуры выявило нарушения закупок в Третьяковке

Ведомости

Министерство культуры России по итогам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности выявило нарушения в Третьяковской галерее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По итогам проведенной проверки в Государственной Третьяковской галереи были установлены нарушения. Руководством учреждения самостоятельно уже приняты соответствующие кадровые решения – директор уволила сотрудника, допустившего данные нарушения. Также к трем должностным лицам применены дисциплинарные взыскания», — сообщили в министерстве.

Для усиления контроля за финансовой деятельностью Минкультуры подготовит изменения в положение Третьяковской галереи, добавили в ведомстве. В частности, максимальная стоимость закупки неконкурентным способом у единственного поставщика будет ограничена 50 млн руб.

Ранее сообщалось о проведении в период с 20 января по 3 февраля проверки в Третьяковской галерее в сфере закупок товаров, работ и услуг за 2019-2020 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных