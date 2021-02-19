В Финляндии собираются арестовывать за отказ от тестирования на коронавирус

По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен более чем у 52,2 тыс. жителей Финляндии. Из них у 614 — за сутки, что является третьим по величине значением за все время пандемии в стране. Показатели были выше лишь 27 ноября и 10 декабря 2020 г. — 618 и 840 случаев соответственно. Умерли в Финляндии 725 человек с подтвержденным COVID-19.