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В Финляндии собираются арестовывать за отказ от тестирования на коронавирус

Ведомости

Правительство Финляндии внесло в парламент поправки в закон об инфекционных заболеваниях, в соответствии с которыми лица, прибывшие в страну и отказавшиеся пройти медицинский осмотр в аэропорту, могут быть оштрафованы или арестованы на срок до трех месяцев. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Уточняется, что принять решение об обязательном медицинском освидетельствовании граждан определенных государств или работников конкретных сфер в аэропорту Финляндии власти могут, например, в случае новой вспышки коронавируса. Право вводить данные меры получат региональные административные органы. 

«Это изменение укрепит способность властей предотвращать распространение инфекционных заболеваний и облегчит работу по отслеживанию. Кроме того, это позволило бы лучше использовать различные информационные системы и программное обеспечение в рамках профилактики и отслеживания распространения инфекционных заболеваний», — пояснили в правительстве.

Кроме того, поправки обяжут людей, зараженных коронавирусом или контактировавших с заболевшими, сообщать об этом врачам. 

По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен более чем у 52,2 тыс. жителей Финляндии. Из них у 614 — за сутки, что является третьим по величине значением за все время пандемии в стране. Показатели были выше лишь 27 ноября и 10 декабря 2020 г. — 618 и 840 случаев соответственно. Умерли в Финляндии 725 человек с подтвержденным COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных