В трех районах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за снегопада

Ранее из-за снегопада было перекрыто движение по автомобильной части Крымского моста. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей и гостей Крыма ограничить движение на автотранспорте по основным дорогам региона, исключить движение по трассе «Таврида», через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности.