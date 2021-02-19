В трех районах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за снегопада
Режим угрозы чрезвычайной ситуации ввели в Белогорском, Ленинском и Кировском районах Крыма и Керчи, сообщил корреспонденту «Крым 24» заместитель председателя совета министров республики Евгений Кабанов.
«Главой Крыма Сергеем Аксеновым принято решение о введении режима угрозы ЧС на территориях Белогорского, Ленинского, Кировского районов, а также Керчи. Такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий», – сказал Кабанов.
Трасса «Таврида» от Белогорска до Керчи закрыта до улучшения погодных условий. В случае их ухудшения будет поэтапно ограничено движение автотранспорта по трассе «Таврида» от Симферополя до Белогорска, рассказал он.
Ранее из-за снегопада было перекрыто движение по автомобильной части Крымского моста. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей и гостей Крыма ограничить движение на автотранспорте по основным дорогам региона, исключить движение по трассе «Таврида», через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности.