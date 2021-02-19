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В трех районах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за снегопада

Ведомости

Режим угрозы чрезвычайной ситуации ввели в Белогорском, Ленинском и Кировском районах Крыма и Керчи, сообщил корреспонденту «Крым 24» заместитель председателя совета министров республики Евгений Кабанов.

«Главой Крыма Сергеем Аксеновым принято решение о введении режима угрозы ЧС на территориях Белогорского, Ленинского, Кировского районов, а также Керчи. Такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий», – сказал Кабанов.

Трасса «Таврида» от Белогорска до Керчи закрыта до улучшения погодных условий. В случае их ухудшения будет поэтапно ограничено движение автотранспорта по трассе «Таврида» от Симферополя до Белогорска, рассказал он.

Ранее из-за снегопада было перекрыто движение по автомобильной части Крымского моста. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей и гостей Крыма ограничить движение на автотранспорте по основным дорогам региона, исключить движение по трассе «Таврида», через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности.

Ранее по теме: Крымский мост перекрыли впервые после открытия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных