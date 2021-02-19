В Керченском проливе эвакуируют экипаж судна из-за отравления
Экипаж грузового судна под флагом Панамы April эвакуируют в Керченском заливе из-за отравления нескольких моряков, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
«Судно переведено в 455 якорную стоянку, это в районе порта "Кавказ", где планируется осуществить медицинскую эвакуацию», – говорится в сообщении. К месту эвакуации направлен морской буксир «Меркурий». Гражданство моряков уточняется.
Судно подало сигнал о необходимости медицинской эвакуации после пищевого отравления шестерых моряков. Один человек, старший механик, умер. Пять пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, рассказали в ведомстве.