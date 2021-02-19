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В Керченском проливе эвакуируют экипаж судна из-за отравления

Ведомости

Экипаж грузового судна под флагом Панамы April эвакуируют в Керченском заливе из-за отравления нескольких моряков, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«Судно переведено в 455 якорную стоянку, это в районе порта "Кавказ", где планируется осуществить медицинскую эвакуацию», – говорится в сообщении. К месту эвакуации направлен морской буксир «Меркурий». Гражданство моряков уточняется.

Судно подало сигнал о необходимости медицинской эвакуации после пищевого отравления шестерых моряков. Один человек, старший механик, умер. Пять пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, рассказали в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных