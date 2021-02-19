МОК утвердил символику и гимн российской сборной на Олимпийских играх

«Эмблема организации сохранит цвета российского триколора на белом фоне. Если в униформе есть слова "Олимпийский комитет России", то такую формулировку следует убрать или заменить аббревиатурой ROC. Если убрать слова "Олимпийский комитет России" невозможно или если слова "Россия" или "русский" фигурируют отдельно, то слова "нейтральный спортсмен" должны быть не менее заметны», — пишет агентство.