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МОК утвердил символику и гимн российской сборной на Олимпийских играх

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Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать без государственных символов страны и гимна под аббревиатурой Олимпийского комитета России — ROC (Russian Olympic Committee), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

«Эмблема организации сохранит цвета российского триколора на белом фоне. Если в униформе есть слова "Олимпийский комитет России", то такую формулировку следует убрать или заменить аббревиатурой ROC. Если убрать слова "Олимпийский комитет России" невозможно или если слова "Россия" или "русский" фигурируют отдельно, то слова "нейтральный спортсмен" должны быть не менее заметны», — пишет агентство.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговой организации за манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории в декабре 2019 г. В январе 2020 г. WADA обратилось в CAS с иском против РУСАДА, так как установило, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции.

17 декабря 2020 г. CAS утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.

Ранее по теме: В МОК исключили возможность повторного переноса летней Олимпиады в Токио
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных