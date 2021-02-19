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Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани возобновили

Ведомости

Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани возобновлено, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Краснодарскому краю.

«На данный момент со стороны Крымского полуострова возобновлено движение автотранспорта в направлении Краснодарского края», – говорится в сообщении.

Движение в сторону Крыма не осуществляется из-за отсутствия возможности проезда по автодороге «Таврида», уточнили в ведомстве.

Ранее движение по автомобильной части Крымского моста было перекрыто из-за снегопада. В Белогорском, Ленинском и Кировском районах Крыма, а также в Керчи введен режим угрозы чрезвычайной ситуации. Трасса «Таврида» от Белогорска до Керчи закрыта до улучшения погодных условий. 

Ранее по теме: Крымский мост перекрыли впервые после открытия
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных