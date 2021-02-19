Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани возобновили
Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани возобновлено, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Краснодарскому краю.
«На данный момент со стороны Крымского полуострова возобновлено движение автотранспорта в направлении Краснодарского края», – говорится в сообщении.
Движение в сторону Крыма не осуществляется из-за отсутствия возможности проезда по автодороге «Таврида», уточнили в ведомстве.
Ранее движение по автомобильной части Крымского моста было перекрыто из-за снегопада. В Белогорском, Ленинском и Кировском районах Крыма, а также в Керчи введен режим угрозы чрезвычайной ситуации. Трасса «Таврида» от Белогорска до Керчи закрыта до улучшения погодных условий.