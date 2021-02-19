Суд арестовал россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Демури Воронина по подозрению в государственной измене, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Дарью Розмахову.
«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Воронина Демури Ильича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 13 апреля 2021 года», – сказала Розмахова.
Подробности дела не разглашаются, поскольку оно маркировано грифом «совершенно секретно».
В декабре 2020 г. Лефортовский суд арестовал подозреваемого в государственной измене Анатолия Губанова. Согласно информации на сайте МФТИ, Губанов являлся преподавателем кафедры «Физика полета». Из данных на сайте электронной научной библиотеки eLibrary.ru следует, что подозреваемый участвовал в международном проекте по разработке первого в мире гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly-Int.