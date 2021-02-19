Суд арестовал россиянина по подозрению в госизмене

В декабре 2020 г. Лефортовский суд арестовал подозреваемого в государственной измене Анатолия Губанова. Согласно информации на сайте МФТИ, Губанов являлся преподавателем кафедры «Физика полета». Из данных на сайте электронной научной библиотеки eLibrary.ru следует, что подозреваемый участвовал в международном проекте по разработке первого в мире гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly-Int.