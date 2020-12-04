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Подозреваемый в госизмене физик Губанов занимался гиперзвуковыми самолетами

Ведомости

Физик Анатолий Губанов, задержанный по подозрению в госизмене, участвовал в международном проекте по разработке первого в мире гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly-Int, говорится на сайте электронной научной библиотеки eLibrary.ru. 

Над лайнером, о котором идет речь на сайте библиотеки, работают специалисты из России, Германии, Нидерландов, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании и Австралии. Координирует проект голландская компания ESA — ESTEC, следует из данных журнала «Наука и техника».

На научно-технической конференции по аэродинамике, которая прошла в 2017 г, Губанов указан как автор исследования Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) по Hexafly-Int. По данным электронной библиотеки, ученый — автор 119 научных работ на русском и английском языках.

Согласно информации на сайте МФТИ, Губанов является преподавателем кафедры «Физика полета».

3 декабря Лефортовский суд Москвы арестовал Губанова по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ученый был арестован до 2 января 2021 г. При этом фабула дела не ясна. Ректор МФТИ Николай Кудрявцев пояснял РБК, что проблемы с законом связаны с основной работой ученого. По данным источника ТАСС, ФСБ подозревает доцента МФТИ в передаче российских секретных авиаразработок за рубеж. Губанову грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее по теме: Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных