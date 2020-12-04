Подозреваемый в госизмене физик Губанов занимался гиперзвуковыми самолетами

3 декабря Лефортовский суд Москвы арестовал Губанова по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ученый был арестован до 2 января 2021 г. При этом фабула дела не ясна. Ректор МФТИ Николай Кудрявцев пояснял РБК, что проблемы с законом связаны с основной работой ученого. По данным источника ТАСС, ФСБ подозревает доцента МФТИ в передаче российских секретных авиаразработок за рубеж. Губанову грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы.