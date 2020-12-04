Подозреваемый в госизмене физик Губанов занимался гиперзвуковыми самолетами
Физик Анатолий Губанов, задержанный по подозрению в госизмене, участвовал в международном проекте по разработке первого в мире гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly-Int, говорится на сайте электронной научной библиотеки eLibrary.ru.
Над лайнером, о котором идет речь на сайте библиотеки, работают специалисты из России, Германии, Нидерландов, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании и Австралии. Координирует проект голландская компания ESA — ESTEC, следует из данных журнала «Наука и техника».
На научно-технической конференции по аэродинамике, которая прошла в 2017 г, Губанов указан как автор исследования Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) по Hexafly-Int. По данным электронной библиотеки, ученый — автор 119 научных работ на русском и английском языках.
Согласно информации на сайте МФТИ, Губанов является преподавателем кафедры «Физика полета».
3 декабря Лефортовский суд Москвы арестовал Губанова по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ученый был арестован до 2 января 2021 г. При этом фабула дела не ясна. Ректор МФТИ Николай Кудрявцев пояснял РБК, что проблемы с законом связаны с основной работой ученого. По данным источника ТАСС, ФСБ подозревает доцента МФТИ в передаче российских секретных авиаразработок за рубеж. Губанову грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы.