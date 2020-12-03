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Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Ведомости

Лефортовский районный суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене Анатолия Губанова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Дарью Розмахову.

«В отношении Губанова Анатолия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, то есть до 2 января 2021 года», — сказала Розмахова. Государственная измена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. 

Согласно информации на сайте МФТИ, Губанов является преподавателем кафедры «Физика полета». Ректор вуза Николай Кудрявцев сообщил агентству, что не знает человека с такой фамилией. По данным источника ТАСС, Губанов преподает в этом институте.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что, по версии следствия, Губанов передавал за рубеж секретную информацию о разработках в авиационной промышленности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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