Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

«В отношении Губанова Анатолия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, то есть до 2 января 2021 года», — сказала Розмахова. Государственная измена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.