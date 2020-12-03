Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
Лефортовский районный суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене Анатолия Губанова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Дарью Розмахову.
«В отношении Губанова Анатолия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, то есть до 2 января 2021 года», — сказала Розмахова. Государственная измена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.
Согласно информации на сайте МФТИ, Губанов является преподавателем кафедры «Физика полета». Ректор вуза Николай Кудрявцев сообщил агентству, что не знает человека с такой фамилией. По данным источника ТАСС, Губанов преподает в этом институте.
Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что, по версии следствия, Губанов передавал за рубеж секретную информацию о разработках в авиационной промышленности.